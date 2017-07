Jak nejlépe připravit děti do života? Zapojte je co nejdříve do péče o domácnost

Vynést koš, umýt nádobí, setřít prach, vyluxovat - to byly ještě do nedávna činnosti, se kterými běžně pomáhaly děti školou povinné. Dnes se tak děje spíše výjimečně. Rodiče všechny tyto povinnosti nechávají na sobě anebo na pomocnici v domácnosti. Podle odborníků je to ale škoda. Děti, které jsou od malička zvyklé pomáhat, jsou v životě mnohem samostatnější a lépe připravené zdolávat nejrůznější překážky.