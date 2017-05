Problémy s početím řeší zhruba pětina žen

Téma neplodnosti a její léčby se nás dotýká čím dál častěji. Z velké části je to dáno vzrůstajícím věkem prvorodiček. Zatímco za ideální věk pro početí miminka se považuje 25 let, v České republice průměrný věk prvorodiček překročil 30 let. Což je hranice, po které se plodnost žen snižuje, po 35. roce pak skokově klesá. Pro odborníky tak není žádným překvapením, že problém s početím podle nejnovějšího průzkumu společnosti STEM/MARK ve svém životě řešilo 20 % žen.