Praneteř Olgy Havlové Caroline si nechala preventivně odstranit prsa i vaječníky, kvůli rakovině

„Myslím si, že by to žena neměla nikdy podstupovat, pokud se na to vnitřně necítí. Pokud by na operaci šla s tím, že je z toho špatná, nedokáže si představit, že nebude mít prsa, dělohu a vaječníky, že se nebude cítit kompletní a že jí to přináší víc bolesti než nějaké preventivní prohlídky, tak by to podstupovat neměla. Je to naše tělo a nikdo by se neměl cítit nucen udělat něco, na co se sám necítí a s čím sám není v pohodě,” uzavírá Caroline.