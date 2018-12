das, Novinky

Portál Ask Her Friends vyzpovídal na sedmnáct set žen. Až polovina z nich se přitom přiznala, že by byla schopna kvůli nevhodnému dárku opustit přítele. Přičemž problém by ženy neviděly v dárku jako takovém jako spíše ve faktu, že se dotyčný nesnažil a sobecky sáhl po tom prvním, co ho zrovna napadlo.

Mezi nejhorší dárky pak podle deníku Daily Star ženy řadí utěrku na monitor, zahradní substrát, míchačku na maltu či zastřihovač vousů.

Čtvrtina žen si navíc postěžovala, že od partnera nedostane pod stromeček vůbec nic.

Pokud se ale zadaří, žena roztaje jako led. A muž pak bude s jistotou za povedený dárek náležitě odměněn. „Ženy jsou pak mnohem milejší a přístupnější. Sedm z deseti žen pak muže odmění náruživým milováním,“ dodávají autoři průzkumu.

Dárky, které ženy příliš nepotěší

Malé domácí spotřebiče – mixéry nebo šlehači se ženám příliš nezavděčíte. Většinou to totiž vnímají tak, že by měly trávit víc času v kuchyni. I když jde bezpochyby o jedny z nejlepších pomocníků do kuchyně vůbec, radost příliš neudělají.

Levné parfémy – pokud se rozhodnete darovat parfém, kupujte výhradně originál. Nic nezkazí náladu tak jako levná náhražka, nebo dokonce padělek. Nejlepším řešením je v tomto případě ověřit si, zda žena už podobný nebo stejný parfém v minulosti nepoužívala. Není na škodu se zeptat, jakou značku by preferovala, nebo si informace zjistit od blízké kamarádky.

Poukázka do fitness – hubnoucí programy nebo členství do posilovny darujte jenom v případě, kdy si o to žena sama řekne. I dobře myšlený dar může být pochopen špatně a partnerku ranit. V tomto případě je vhodnější darovat pobyt v lázních nebo relaxační masáž.

Dárkové karty a vouchery – pokud si nevíte rady, může vás to svádět ke koupi dárkového voucheru. Zde je bohužel ten problém, že obdarovaný ví, kolik jste do daru investovali, a může se cítit dotčeně. Ani zabalené vánoční dárky se s cenovkou nedávají. Ujistěte se, že dárek, který kupujete, se bude více líbit tomu, koho obdarováváte, nikdy tedy nevybírejte podle svého vkusu.