V obchodě je snadné podlehnout prosícím dětským očím, které se právě zamilovaly do aktovky s oblíbenou panenkou nebo postavičkou z animovaného filmu. Jenže jako rodiče byste měli přihlédnout při nákupu k mnohem důležitějším kritériím, než je líbivý design. Vždyť ve školním zavazadle bude váš potomek nosit pořádnou nálož učebnic a sešitů, a tak je důležité vybrat takové, které dětské tělo zatíží co nejméně.

Aby páteř netrpěla

Zatímco děti na prvním stupni nosí do školy spíše klasické aktovky, ty větší dávají přednost školním batohům. Obě kategorie mají sice svá specifika, při výběru však platí několik obecných společných pravidel.

Jedním z nejdůležitějších parametrů nové aktovky či batohu je hmotnost. Platí, že čím lehčí, tím lépe. Když vezmete v úvahu, kolik sešitů či učebnic váš malý školák v tašce potáhne, je jasné, že záleží na každém gramu. Aktovky by obecně neměly být těžší než 1,2 kilogramu, ale na trhu najdete i mnohem lehčí. Velikost brašny volte nejen podle množství učebnic apod., ale také podle velikosti a konstituce dítěte.

Nepodceňujte ani vyztuženou a anatomicky tvarovanou zadní stranu aktovky – jinak hrozí zhoršené držení těla u dítěte. Správně by měla záda brašny kopírovat přirozené zakřivení páteře malého školáka a měla by být rovněž dobře „odvětraná“. Kvalitní polstrování navíc zajišťuje, že dítě nebude do zad tlačit penál nebo jablko ke svačině.

Polstrováním by měly být vybaveny také popruhy batohu nebo aktovky, aby netlačily do ramínek. Samozřejmostí je možnost nastavit délku popruhů tak, aby brašna na zádech správně seděla. U řady školních batohů se dnes setkáte i s bederním popruhem, díky němuž dítě nenese celou váhu zavazadla pouze na ramenou. Stále častější jsou i aktovky na kolečkách. U nich však zvažte, zda jsou vhodné i pro nejmenší školáky, kterým by manipulace s taškou mohla činit potíže.

Vše rychle po ruce

Aktovky bývají obvykle vyztužené celé, u batohů dbejte především na to, aby měly kromě vyztužených zad také pevné dno. Nejenže díky němu bude obsah batohu přehlednější a lépe chráněný, ale prodloužíte i životnost zavazadla. Dno totiž patří k nejzatěžovanější části batohu, a tak by mělo být opravdu odolné.

Odolný by měl být ostatně i svrchní materiál, z něhož jsou aktovka nebo batoh vyrobeny. Samozřejmostí je nepromokavost, která zaručí, že sešity a učebnice neutrpí újmu, ani když si váš školák zapomene deštník či pláštěnku. Rodiče pak jistě ocení snadnou údržbu brašny.

Ačkoli se při výběru aktovky či batohu do školy soustředíme především na „vnější vlastnosti“, vyplatí se prohlédnout si před nákupem i vnitřní členění výrobku. Zatímco u batohů jsou nejrůznější přihrádky či kapsy většinou samozřejmostí, aktovky nemívají vnitřní dělení tak bohaté. Menší děti by se totiž ještě mohly v třídění věcí podle přihrádek ztrácet. Naopak ty větší nejrůznější skrýše ocení (zvláště pokud již nosí do školy telefon nebo peníze).

Aktovka nebo batoh by měly být také vybaveny bezpečnostními prvky v podobě reflexních částí, jež zajistí, že díky nim bude malý školák dobře viditelný i v podzimním a zimním šeru. To aby se vždy bezpečně vrátil ze školy zase domů.

