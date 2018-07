lin, Novinky

Minulý týden světem internetu ´proletěl´ dotaz, jestli je v pořádku přejmenovat čtyřleté dítě ještě před nástupem do školy. Tento dotaz umístila na server Mumsnet pod přezdívkou Chesternut maminka čtyřleté holčičky jménem Esmée, když se dozvěděla, že ve třídě mají být další dvě malé slečny se stejným jménem.

„Svou dceru jsem chtěla pojmenovat co nejoriginálnějším jménem. Vybrala jsem proto jedno, které jsem za posledních dvacet let neslyšela ani jednou někoho vyslovit. Dnes jsou mé dceři čtyři roky a v září ji čeká nástup do třídy, kde mají být další dvě holčičky se stejným jménem. Je to pro mě šok a přemýšlím, že bych ji přejmenovala i přesto, že její jméno miluji. Co si o tom myslíte?” vyvěsila na fórum.

Dotaz vyvolal mnoho kritiky, a to i přesto, že ho odůvodnila slovy: „Možná se to z mé strany zdá jako přehnaná reakce, ale v sedmdesátých letech jsem patřila mezi pět dívek ve třídě, které měly stejná jména a celou základní školu jsem tím trpěla. Nechala jsem se proto přejmenovat, jakmile to jen šlo. Nechci, aby si má dcera prošla něčím podobným.”

Příkladem jsou i celebrity



Zmíněný příběh reflektuje vzrůstající trend vybírat dětem nestandardní jména. Ostatně touhu odlišit své děti od ostatních mají i celebrity. V zahraničí jdou příkladem zpěvačka Beyoncé, která pojmenovala své děti jmény Blue Ivy, Sir Carter či Rumi Carter, nebo například herečka Gwyneth Paltrowová, která svou první dceru pojmenovala Apple (jablko).

Z českých celebrit se ve vybírání jmen vyžívají například manželé Klusovi, kteří svým dětem dali v minulosti oblíbená jména Josefína a Alfréd. Trend návratu „starodávných” jmen potvrzují i pravidelné statistiky ministerstva vnitra, podle kterých na popularitě získávají například jména Anežka, Antonie, Ráchel, Justýna, Kvido, Prokop či Vincent.

Neobvyklá jména bodují i v Česku



Přestože v Česku zatím převažují klasická jména, i odborníci z Českého statistického úřadu, kteří od roku 1999 sledují křestní jména dětí narozených v lednu, zaznamenali vzrůstající počet netradičních jmen.

„Kromě Honzíků a Elišek dali minulý rok v lednu rodiče i několik zajímavých a neobvyklých jmen. U chlapců bych zmínil jména jako César, Florián, Severín, Stig nebo Zlatan. Z holčičích jmen například Arwen, Róza, Saga nebo Ticiana,“ říká Tomáš Chrámecký z oddělení vnější komunikace ČSÚ.