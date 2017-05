Zubní korunka představuje umělou náhradu korunkové části zubu, která vykonává estetickou a žvýkací funkci. Hlavním úkolem korunky je zpevnění poškozeného zubu tak, aby se předešlo jeho dalšímu ničení.

Verdikt zubaře

Jakmile je zub natolik poničený, že už nelze spravit pouhou výplní, nastává čas pro výrobu korunky.

Lékař musí poškozený zub připravit k „protézování“, tj. ošetřit a zaplombovat kořenové kanálky, obnovit korunkovou část výplňového materiálu. Pak zub obrousí ze všech stran, nasadí provizorní korunku a vytvoří otisky, které následně pošle do laboratoře.

Mravenčí práce

Jakmile otisky dorazí do laboratoře, vytvoří zubní technik z otisku sádrový model, který se musí upravit tak, aby byl vhodný pro následující výrobu korunky.

„Na modelu modelujeme z vosku do morfologického tvaru nahrazovaného zubu. Když je vyrobený, ručně vymodelovaný, vosk nanesený, tak korunku zatmelíme do silikonového kroužku, aby nám vznikla forma, kterou strčíme do vyhřáté pece, aby se vosk vypálil. Do vzniklé dutinky vpravíme pomocí speciální presovací keramické pece roztavenou keramiku, která odpovídá barvě přirozeného zubu,“ vysvětluje náročný proces výroby Nikola Švehlová, zubní technik dentální laboratoře Chironax.

Všechny fáze výroby jsou velmi pracné a náročné, podle Švehlové je nejspecifičtější procedurou ruční modelace korunky. Musí totiž pasovat na milimetry přesně do skusu, musí být precizní u krčku, aby přímo seděla na obroušený zub.

Čistá práce jednoho laboranta na jednom zubu zabere zhruba dva až tři dny. Standardně mají laboratoře termíny od lékařů jeden až dva týdny na dodání.

Druhy a ceny



Existuje několik typů korunek. „Metalokeramické mají základ kovový, na tom je napálená keramika, není to až tak esteticky hezké. Celokeramické mají vnitřek bílý, na tom je napálená keramika, takže přechod na zub není vidět. Ta také se vším všudy vyjde na 15 tisíc, metalokeramická na osm tisíc korun,“ vysvětlil Novinkám zubní lékař kliniky Esthesia Roman Kadlec s tím, že korunky sice vydrží dlouho, ale zhruba po dvaceti letech by se měly vyměnit, aby se také zkontrolovalo, co se děje pod nimi.

Každá zubní klinika si cenu účtuje podle svého. Laboratoř může korunku prodávat za čtyři tisíce korun, soukromá klinika ji klidně prodává i za dvojnásobek. Pořád je to ale stále levnější než všude jinde ve světě.

3D technika



Pokud pacient zvolí korunku z jiného materiálu, například keramiku ze zirkonoxidu nebo metalokeramiku, kde je podkladem kov, naskenuje se hotový model do počítače.

„Tam pak můžeme designovat tvar budoucí korunky. Pak se jednoduchým stisknutím enteru odešle do výroby. Do frézovacího centra, kde to vyrobí,“ říká na závěr Švehlová.