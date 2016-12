Cukroví má své kouzlo. Máme ho spojené s babičkami, rodinnými recepty, kouzlem Vánoc. Od dětství se nám na něj doslova nabaluje spousta emocí, prožitků, vzpomínek. Až se z cukroví nakonec vyklube něco, bez čeho ty Vánoce prostě nedáme, ani když jinak patříme k těm, co žijí celkem zdravě. Od chvíle, co ho samy také pečeme, v něm vidíme i tu dřinu a lásku, s jakou jsme ho po nocích válely, vykrajovaly, slepovaly a zdobily… a chceme si ho pak náležitě užít.

V malém množství je to v pořádku, problém ovšem může nastat, když ho odteď nejméně do Silvestra spucujete každý den pomalu celou mísu. To už nelze omluvit vánoční nostalgií a je to víceméně o nezodpovědném chování vůči sobě.

Podívejte se s námi, co všechno si můžete způsobit.

Překyselení

Cukroví je sice sladké, ale sotva se dostane do trávicích procesů, spustí se kvašení, které je doslova kyselé. Dlouhodobě překyselený organismus to pak nemá vůbec jednoduché. Překyselené jej obírá o důležité minerální látky (vápník, hořčík…), zhoršuje se imunita, kvalita pleti, objevuje se únava.

Jaká je první pomoc při překyselení:

Nejdůležitější je prevence: dopřávejte si o vánočních svátcích jen lehká jídla a jejich množstvím to nepřehánějte.

Nepřehánějte to s jídlem ve večerních hodinách a vyhýbejte se tučným potravinám, smaženým a silně kořeněným jídlům nebo kyselým nápojům jako je třeba víno.

Na problémy s překyseleným žaludkem a pálením žáhy již existují volně prodejné léky či sirupy, které zabírají téměř okamžitě.

Problém naopak ještě zhoršují džusy, voda s bublinkami nebo citrusové plody. Nedoporučuje se ani káva, alkohol nebo silný čaj.

Bolest zhoršuje také časté předklánění nebo poloha vleže. Lepší je tedy odpočívat v polosedě a vynechat jídlo minimálně dvě hodiny před spaním. Zároveň se vyhýbejte stresu, který pálení žáhy opravdu zhoršuje.

A pokud možno, i o svátcích se pravidelně hýbejte a užívejte si je. Třeba to právě letos zvládnete bez těchto problémů.

Na cestě ke gynekologovi

Když už jsme u kvašení, přemíra sladkého a následné metabolické procesy (tedy právě to kvašení), významně vychylují také hladinu pH v pochvě. Což tedy mimo jiné znamená, že se dlouhodobou intenzivní konzumací sladkého zbytečně vystavujete riziku změny vaginální mikroflóry. Tedy i zvýšené pravděpodobnosti, že se objeví nepříjemné mykózy provázené pálením, svěděním, výtoky a vysokým pocitem diskomfortu. Zbavit se jich je pro některé ženy potom celoživotně marný boj.

Chudák žaludek…

Trpět bude přemírou cukroví i vaše zažívání. Je jasné, že chuťové pohárky jásají, kdykoliv se linecké rozplyne na jazyku. Nicméně – vzpomínáte, kolik do něj přišlo másla? Čtvrt kila do každé várky? A kolik várek cukroví máte celkem? Kolik je to kilo másla? Čtyři? Pět? Jistě, máslo je jedna z těch věcí, co dělá cukroví jemné a chutné, nicméně pořád je to tuk. A tuky jsou těžké na trávení. Proto vás může najednou bolet žaludek, ozvat se žlučník a celá zažívací soustava se vychýlí z normálu.

„I přes zřejmé změny v životním standardu a životním stylu má více než polovina z nás zvýšenou hladinu cholesterolu, který je významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění,“ říká lékař Jiří Slíva, MD., PhD.

Únava „za odměnu“

Přestože jsou sacharidy neboli cukry tím nejrychlejším zdrojem energie (měly by vás tedy „nakopnout“, po jejich nadměrné konzumaci budete mnohem více unavená. Proč? Může za to fakt, že většina sacharidů, jež jsou v cukroví, patří k tzv. jednoduchým nebo také rychlým cukrům. Když se dostanou do těla, rychle zvednou hladinu glykémie v krvi. Ale jen na krátkou dobu, brzy hladina glykémie zase klesne a přijde únava a také hlad. Proto se zase vystavíte riziku, že znovu sáhnete po cukroví, „zaženete hlad“, rychle zvednete hladinu cukru v krvi (glykémii), a pak zase klesne a tak dokola.

Cukrovka na obzoru

Kromě jiného pak riskujete také sklony k cukrovce, protože při vysoké konzumaci cukrů tělo produkuje vyšší množství inzulinu (ten v těle cukr zpracovává a pomáhá využívat). Ale když je moc cukrů, je moc inzulinu, tělo je vůči němu rezistentní, zpracovávání cukrů tedy nefunguje a vy se dostáváte do rizikové skupiny lidí ohrožených cukrovkou tzv. II. typu. Jistě, to všechno při opravdu dlouhodobém nezodpovědném životním stylu, nicméně… jak víte, že u vás právě vánoční mlsání nepřeroste v něco horšího?

Dlouhodobý zlozvyk

Náš mozek je totiž prevít. Na hříchy si zvyká neskutečně rychle – na ten sladký obzvlášť. Takže se vám při každodenním vydatném cukrovém hodování může také stát, že bude 30. ledna, a vy pořád budete pokukovat po sladkostech. Možná už nebudou vánoční, ale vy si nějaké najdete. Návyk na sladké je mimořádně rychlý, mnozí mluví dokonce o tom, že je cukr droga, v mozku rozehrává hru s pocity slasti a závislost je na světě. Ovlivňuje vás i celé vaše tělo. Jak? To už přece víte z předchozích bodů.

A čím déle si tak budete ubližovat, tím větší paseku napácháte. Stojí to za to? Myslete proto dopředu a trochu se hlídejte. Abyste cítila tu pravou vánoční nostalgii, stačí přece přivonět ke stromečku a ze všech těch dobrot jen ochutnat (nebo si je pro jistotu připravit v té nejzdravější možné formě, i to je možná cesta).