Po porodu je vhodné začít s jednoduchým posilováním svalů pánevního dna a také svalů břišních. Díky jednoduchým, ale efektivním cvikům můžete předejít mnoha zbytečným komplikacím, jako bonus celkově zpevníte svou postavu.

V tomto článku naleznete hned tři jednoduché cviky s vlastní vahou, které můžete cvičit kdykoli, když máte trochu času.

1. Rotace v kyčli

První cvik protahuje a zároveň posiluje svaly v oblasti kyčelního kloubu a také svaly hýžďové. I když je jeho provedení jednoduché, je velice efektivní, a to i bez použití jakékoli zátěže. Základní pozice je vleže na boku, jedna paže podpírá hlavu a druhá se dlaní opírá před tělem o podložku kvůli stabilizaci.

Nohy jsou pokrčené jak v kyčli, tak v kolenou a svírají úhel přibližně 90°. Pohyb začíná zvednutím chodidla nohy, která nespočívá na podložce. V tento moment jsou kolena těsně u sebe. Následně začněte nohu vytáčet v kyčli, čímž oddálíte koleno a přitáhnete k sobě chodidla. V této pozici setrvejte alespoň 3 vteřiny, s výdechem se vraťte do výchozí pozice

2. Zvedání pánve

Tímto cvikem můžete efektivně posílit jak svaly hýžďové, tak svaly pánevního dna. Současně se jedná o jednu z variant, jak lze procvičovat brániční dýchání a také svaly břišní hydrauliky. Lehněte si zády na podložku, paže položte podél těla, nohy pokrčte v kolenou a zapřete je chodidly o podložku.

Následně stáhněte hýždě, vtáhněte konečník a močovou trubici, podsaďte pánev a pomalu ji zvedněte nad podložku. Pánev zvedněte tak vysoko, aby ramena a lopatky stále spočívaly na podložce.

V horní pozici vydržte alespoň 5 sekund, následně se pomalu a kontrolovaně vraťte do výchozí pozice a uvolněte se. Následně cvik opakujte. Během provádění dbejte na pravidelné dýchání.

3. Tlačení do kolen

Poslední cvik, který si v tomto článku ukážeme, slouží k posílení břišních svalů a současně také k jednoduchému nácviku bráničního dýchání, tedy k takzvanému dýchání do břicha. Nejprve je potřeba zaujmout základní polohu. Lehněte si zády na podložku, pokrčte nohy v kolenou a zvedněte je tak vysoko, aby stehna směřovala kolmo k podložce.

Poté se dlaněmi opřete do stehen a jemným tlakem se snažte stehna odtlačit od trupu. Tlak provádějte alespoň po dobu 5 vteřin, poté jej uvolněte, odpočiňte si a cvik opakujte. Po celou dobu provádění cviku se snažte o brániční dýchání. To znamená, že necháváte vdechnutý vzduch vklouznout až do břicha, které se následkem toho zpevní a vyboulí.

Tento druh dýchání velice efektivně posiluje hluboký stabilizační systém a také svaly pánevního dna, které bývají po porodu velice často ochablé. Samotné dýchání můžete nacvičovat také kdykoli během dne. Stačí se na něj jen soustředit.

