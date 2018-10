Michaela Cmíralová, Novinky

„Pokud doma sem tam uvidíte jednoho potravinového mola, stačí vám na boj s nimi speciální lepové lapače, jakmile se ale přemnoží, je už potřeba profesionální deratizér,“ uvádí René Svitavský, který se hubením hmyzu živí.

Nejde přitom o žádný složitý zákrok. Deratizér rozpráší na postižená místa speciální postřik, který má za úkol vyhubit všechny housenky a poté do bytu umístí dýmovnici. Plyn, který se z ní uvolní, zabije i již vylíhlé motýlky. Celý proces přitom zabere ani ne patnáct minut.

Před tím, než si do bytu deratizéra pozvete, je ovšem na místě alespoň krátká příprava. Veškeré jídlo a oblečení je zapotřebí schovat do skříní tak, aby se na ně postřik nedostal. Není totiž žádoucí, aby se vám tato chemikálie dostala na pokožku anebo omylem do vašeho zažívacího ústrojí.

Poté, co deratizér byt zaplynuje, jsou postižené pokoje minimálně na čtyři hodiny neobyvatelné. Je tedy vhodné naplánovat si tento zákrok v pracovní době anebo ve chvíli, kdy máte kam vyrazit na dlouhou procházku.

Po návratu do bytu je nutné všechny prostory řádně vyvětrat a otřít povrchy, na kterých se vaří a připravuje jídlo. Navíc je třeba se k postřikům chovat šetrně a neodstranit je ze všech zákoutí ihned důkladným úklidem nebo třeba novým nátěrem na zdech.

Prevence v podobě uzavřených nádob



„Postřik je třeba nechat nějakou dobu fungovat. Pokud by přeci jen problémy přetrvaly, je vhodné tuto proceduru po čtyřech až šesti týdnech opakovat,“ uvádí Svitavský ze serveru deratizace.com.

Abyste po dezinsekci předešli novému ataku potravinových molů, je na místě kontrolovat pravidelně veškeré sušené potraviny. Molům se totiž daří zásadně v nich. Nejčastěji je najdete v müsli, oříškách, sušeném ovoci, ale také například v mouce. Pokud na obalu sušených potravin najdete znatelnou prokousanou díru anebo uvnitř visící pavučinky, ihned potraviny vyhoďte.

Vhodným řešením je i schování rizikových potravin do uzavřených nádob, nejlépe se šroubovacím víčkem. Pokud se vám v nich potravinoví moli vyklubou, můžete obsah nádoby vyhodit dříve, než se vám motýlci rozletí po bytě.