Žijí tu supi? Vrah mladé Britky hledal způsob, jak se zbavit těla

Vrah britské studentky Grace Millanové si po její smrti zjišťoval, jak se nejlépe zbavit těla. Zvažoval i to, že by ostatky dívky předhodil mrchožroutům. Vyplývá to z důkazů, které před soudem v novozélandském Aucklandu předložila obžaloba. Pachatel, který svou oběť potkal v roce 2018 na seznamovací aplikaci Tinder, uškrtil ji v hotelovém pokoji, tělo rozřezal a ostatky ukryl, byl ve čtvrtek odsouzen na doživotí.