Záškodníci, kteří se nezastaví před ničím. Co víme o záhadné jednotce 29155

Rozsah působení jednotky 29155 sice zůstává zahalen tajemstvím, ze střípků, které se podařilo poskládat investigativním novinářům skupiny Bellingcat listu The New York Times nebo magazínu Foreign Policy ale vyplývá, že se tito záškodníci v uplynulých letech podíleli na destabilizační kampani zejména v Evropě, ale i v dalších částech světa.

Záškodnické akce jednotky 29155 jsou tedy pečlivě připravované a co do rozsahu způsobené škody a užitých prostředků si nezadají se špionážními romány. Se zahlazením stop už to tak slavné není. Možná je to tak schválně proto, že Rusko chce Evropě, potažmo Západu a celému světu ukázat, co umí. Že si troufne zaútočit kdekoliv na světě, aniž by se bálo reakce.