Uprchlík z KLDR unikl Kimovým čistkám. Sám úkoloval zabijáky a vyráběl drogy

Mercedes mu dovolil užívat strýc nového vůdce Čang Song-tchek. V KLDR se říkalo, že v posledních letech vlády Kim Čong-ila de facto zemi řídil on. V prosinci 2013 ale severokorejská média oznámila, že byl popraven.

„Byl jsem víc než překvapen, byla to osudová rána, byl jsem zděšen. Okamžitě jsem se cítil v ohrožení života. Věděl jsem, že v Severní Koreji nemohu dál existovat,“ řekl Kim Kuk-song v rozhovoru pro BBC.

Přiznal, že rozhodnutí emigrovat bylo obtížné: „Opustit svou zemi, kde jsou hroby předků a rodina, a utéci do Jižní Koreje, která byla v té době pro mě cizí země, bylo to nejtěžší rozhodnutí.“

Úřad zřídil Kim Čong-un, aby svému otci ukázal, jak je schopný a tvrdý. Nařídil také utvořit jednotku, která měla zabít vysoce postaveného přeběhlíka Hwang Čang-jopa, který dlouho utvářel politiku KLDR, ale v roce 1997 emigroval. „Já jsem ji osobně řídil,“ uvedl uprchlík Kim a nepřipadalo mu to nijak divné: „Byl to dar následovníka, který jím měl velkému vůdci ukázat loajalitu. V Severní Koreji je terorismus politický nástroj, který chrání důstojnost Kim Čong-ila a Kim Čong-una.”

Atentát se však nepodařil, dva severokorejští majoři se sice dostali na jih v prosinci 2009, ale v dubnu následujícího roku byli odhaleni a dopadeni. Dostali deset let.

Kim Kuk-song měl na starosti získat pro zemi, kterou v devadesátých letech postihl hladomor, označovaný eufemisticky za „obtížný pochod”, prostředky pro případ, že by KLDR kvůli sankcím ze strany mezinárodního společenství postihly v budoucnu podobné problémy. Dostal nařízeno zvětšit „revoluční fondy“. To se obvykle dělalo pomocí prodeje drog.

„Když jsem tento úkol dostal, přivedl jsem do Severní Koreje ze zahraničí tři cizince. Ve výcvikovém středisku spojovací kanceláře Strany práce 715 jsem zřídil výrobní základnu a produkoval drogy. Byl to krystalický metamfetamin,“ vylíčil.

Dalším zdrojem peněz byly nezákonné prodeje zbraní Íránu: „Byly to speciální trpasličí ponorky."

Zmínil také podrobnosti o potopení jihokorejské korvety Čchonan začátkem roku 2010 severokorejským torpédem, jež si vyžádalo 64 obětí na životech. „Nebyl jsem přímo zapojen do operací s Čchonanem a na ostrově Jon-pchjong, ale pro příslušníky úřadu to nebylo tajemství. Bylo to prováděno s hrdostí,“ vypověděl.