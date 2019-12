Špatné ovzduší jako masový zabiják. Může za nejvíc předčasných úmrtí na planetě

Téměř 8,3 milionu lidí ve světě zemřelo v roce 2017 předčasně vinou znečištění životního prostředí. Bylo to více než v důsledku kouření (6,6 milionu) a o poznání více než na HIV, malárii či tuberkulózu (2,4 milionu). Vyplývá to ze zprávy Globální aliance pro zdraví a znečištění (GAHP), o které informoval britský deník The Guardian.