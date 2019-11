Japonsko obnoví jaderný reaktor v Onagawě. Stejný typ, jaký selhal ve Fukušimě

Jedná se o jeden ze tří reaktorů v Onagawě. Jeho restartu budou předcházet další schválení včetně souhlasu místních orgánů. Situace zbylých dvou reaktorů se ještě bude řešit. Podle Reuters je ale nepravděpodobné, že by byl obnoven provoz všech tří.

Onagawa byla nejblíž epicentra zemětřesení v březnu roku 2011, které dosáhlo 9 stupňů. Reaktory tehdy zachránil chladicí systém. Stejné štěstí ale neměla jaderná elektrárna ve Fukušimě, ve které následkem katastrofy došlo k výpadku dodávek energie a tím k vyřazení chladicích okruhů reaktorů. Jádra tří se roztavila a do vzduchu, půdy a moře se uvolnily radioaktivní částice.

První Japonci se vrátili do Ókumy zavřené po fukušimské jaderné katastrofě

První Japonci se vrátili do Ókumy zavřené po fukušimské jaderné katastrofě Svět

Japonsko postupně obnovuje svůj jaderný průmysl. Od zemětřesení před osmi lety vrátilo do provozu devět reaktorů. Agentura Reuters uvedla, že 24 dalších se do provozu nevrátí. Ve zbylých 21 případech se teprve bude rozhodovat. Japonská vláda chce zajistit, aby do roku 2030 vyráběly jaderné elektrárny elektřinu alespoň pro pětinu země.