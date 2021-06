Imunita vůči koronaviru je na roky

V této souvislosti se objevuje otázka, co je pro získání imunity lepší, zda prodělání nemoci, či očkování. V praxi na tom nezáleží, píše se ve studii. Málokdo se bude chtít úmyslně nakazit koronavirem, jen aby získal přirozenou imunitu. Nikdo totiž neví, jaký průběh nemoci by měl.

Trochu jinak to vidí Carsten Watzl, generální tajemník Německé společnosti pro imunologii. Ten očekává, že očkování bude mít ještě lepší, možná víceletý ochranný účinek, kdy očkovaný bude mít vyšší hladiny protilátek, než když se člověk přirozeně nakazí. Watzl současně nepředpokládá, že by se lidé měli každý rok přeočkovávat, jako je tomu například u chřipky. K opakování vakcinace by podle jeho názoru mohlo docházet v intervalech několika let.