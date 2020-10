Důvěra v demokracii je mezi mladými lidmi nejnižší v historii

Mladí lidé do 35 let přestávají být spokojení s demokracií. Vyplývá to z obří studie, kterou provedli výzkumníci z Cambridgeské univerzity. Podíl těch, kteří jsou s demokracií spokojení, klesl poprvé v historii pod 50 procent. Průzkumu se zúčastnilo zhruba pět milionů mladých lidí ze 160 zemí světa.