Čínská společnost Evergrande směřuje ke krachu, otřes hrozí celé zemi

Do pondělí musí Evergrande splatit část svých dluhů, jinak zbankrotuje. Zadlužený je ale celý realitní sektor v Číně, který může strhnout Čínu do propasti.

Poté, co firma oznámila, že prodej podílu v nejziskovější divizi menší čínské společnosti Hopson Development Holdings padl, klesly akcie mateřské firmy na hongkongské burze o dvanáct procent.

Společnost Evergrande musí nejpozději do pondělí splatit výnosy z firemních dluhopisů ve výši 83,5 milionů, které byly splatné koncem září. V pondělí uplyne třicetidenní lhůta, ve které jde částku uhradit opožděně.

Nebude-li částka splacena, společnost zamíří do bankrotu.

Splatnost byla odložena 3. října poté, co Evergrande slíbila poskytnout dodatečné zajištění. Podle agentury Reuters ředitel Evergrande Chi Ka-jan souhlasil s tím, že vloží osobní majetek do obytného komplexu, který je s touto půjčkou spojen.

Evergrande též uvedla, že bude pokračovat v zavádění opatření, která by řešila problémy s likviditou. A použije veškeré úsilí, aby prodloužila splatnost úvěrů.

Společnost se ještě v září pokusila prodat své nemovitosti, a dokonce jimi přímo umořovat dluhy, aby dostála svým závazkům. Ale to se jí nepovedlo.

Panují obavy, že by pád firmy, jejíž závazky představují dvě procenta čínského HDP, mohl mít dopad nejen na stavebnictví, ale na celou čínskou ekonomiku.

A to je suma z oficiálních statistik, nezahrnující další sporné zdroje, jako jsou úvěry vydávané offshorovými společnostmi.

Do čínských firem nesmějí vstupovat zahraniční investoři a toto je způsob, jak lze omezení obejít. Skořápkové firmy však neumožňují investorům možnost kontrolovat postup mateřské společnosti.

Zásah státu se však nevylučuje, prioritně by se dokončovaly nedokončené byty, do nichž budoucí nájemníci vložili peníze. Až na posledním místě by byli zahraniční věřitelé.