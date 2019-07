Novinky

Vozidlo na záběrech z Vladivostoku server Business Insider v dubnu označil za opancéřovaný Mercedes-Benz S600 Pullmman Guard. Podle něj šlo o vozidlo generace W21 prodávané v letech 2008 až 2013.

Jedno z vozidel zřejmě už loni použil Kim Čong-un při setkání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, když po boku mercedesu běžela severokorejská ochranka.

Mercedes, jímž jel loni v Jižní Koreji severokorejský vůdce Kim Čong-un

Jak se dostaly mercedesy do Severní Koreje, ale jasné nebylo. Výrobce – firma Daimler uvedla, že to netuší a do KLDR žádná auta neprodává: „Pro Daimler je základním principem obchodní odpovědnosti export zboží v souladu se zákonem. Naše společnost nemá po více než 15 let žádné obchodní vazby se Severní Koreou a striktně dodržuje embarga USA a EU.“

Společnost Daimler ještě dodala: „Aby se zabránilo dodávkám do Severní Koreje a jakémukoli jejímu velvyslanectví na světě, Daimler zavedl vyčerpávající kontrolní proces vývozu.“

Jak se dvě vozidla dostala do Koreje, popsala zpráva C4ADS, kterou ovšem nemohla televize CNN jinak ověřit. Podle C4ADS byly dva Mercedesy-Maybach S600 Guard nejprve dopraveny do přístavu Rotterdam. Z toho se 14. června 2018 vydaly na několik tisíc kilometrů dlouhou cestu přes nejméně pět zemí. Loď s nimi nejprve plula do čínského Talienu, odkud pokračovala do Ósaky a jihokorejského Pusanu, tam byl náklad přeložen na loď DN5505. Ta měla plout do ruské Nachodky, kam měla doputovat 5. října.

Loď ale přestala vysílat identifikační signál 1. října a opět jej začala vysílat až 19. října. Byla skoro na stejném místě jako 1. října, ovšem plula opačným směrem do Pusanu. Přivezla antracit.

V Nachodce ovšem žádné záznamy o tom, že by připlula loď DN5505, nejsou.

Kam plula, jasné není, ovšem do Vladivostoku 7. října přiletěly dva severokorejské nákladní Iljušiny Il-76, které se obvykle používají k přepravě obrněných aut, které používá severokorejská elita.

Auto, které používal severokorejský vůdce Kim Čong-un v Hanoji

Na dotaz k mimořádným letům dvou strojů Il-76 severokorejský konzulát ve Vladivostoku odpověď nedal. Je tedy možné, že tato letadla přepravila zmíněné limuzíny. Vyloučit samozřejmě nelze ani to, že auta byla přeložena na moři na jinou loď a na palubu DN5505 bylo naloženo uhlí, které nesmí Severní Korea vyvážet.

Cena jednoho vozidla s koženým polstrováním s masážním zařízením, jehož pancéřování odolává střelbě z útočných pušek a slabším náložím, činí více než milión dolarů.

Auto, kterým vezl loni severokorejský vůdce Kim Čong-un jihokorejského prezidenta Mun Če-ina

Loni byl Kim také viděn, jak přijel Rolls-Roycem. Použil ho k cestě na setkání s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem v Pchjongjangu.

Další luxusní zboží



Do Severní Koreje však nemířily jen dva mercedesy, u nichž bylo jasné, že je v Severní Koreji může používat jediný člověk – předseda Kim. Podle C4ADS bylo do Severní Koreje v letech 2015 až 2017 propašováno luxusní zboží z více než devadesáti zemí za nejméně 191 miliónů dolarů.

Podle zprávy C4ADS bylo v letech 2015 až 2017 dovezeno do KLDR 803 luxusních aut, většinou od ruských firem. Jeden z autorů zprávy Jason Arterburn upozornil, že Severní Korea hledá stále dokonalejší způsoby, jak pokračovat v obcházení sankcí.

Auto, které používal severokorejský vůdce Kim Čong-un v Hanoji

Další spoluautor Lucas Kuo dodal, že cílem vyšetřování bylo odhalit, kde byly slabiny v mezinárodním systému, které umožnily tyto aktivity. Vyšetřování zabralo osm měsíců.