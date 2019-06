V Hongkongu se rozhořely další protesty, projednávání sporného zákona je odloženo

V Hongkongu vyšly ve středu ráno do ulic tisíce lidí, píše agentura DPA. Vyjadřují tak nesouhlas s projednáváním zákona, který by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny. Ve středu by se měl návrh projednávat ve druhém čtení. Parlament kvůli protestům nakonec projednávání normy odložil na neurčito.