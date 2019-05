Novinky, ČTK

Haftarova Libyjská národní armáda (LNA) zveřejnila záběry, na nichž je podle ní zkrvavená tvář pilota, který sedí na židli a je ošetřován. Na dalším záběru za ním stojí jeden z velitelů LNA Abdalsalám Hassi.

Obyvatelé města Gharján ležícího asi 80 kilometrů jižně od Tripolisu Reuters řekli, že se při přeletu letadla nad jejich hlavami ozvala střelba protivzdušné obrany a následně bylo slyšet explozi. „Tryskáč byl sestřelen u města Hira a já viděl, jak vojáci LNA zajali pilota,“ řekl jeden z obyvatel Gharjánu.

Příslušník sil mezinárodně uznávané libyjské vlády

FOTO: Hani Amara, Reuters

Jednotky Haftara, který je spojen s vládou na východě Libye, zahájily 4. dubna tažení na Tripolis. Jejich postup na jižním okraji metropole zastavily jednotky věrné vládě Faíze Sarrádže. Haftar v pondělním prohlášení vyzval své vojáky, aby ofenzivu vystupňovaly. OSN přitom vyzývala k týdennímu klidu zbraní zároveň se začátkem muslimského postního měsíce ramadán.

Polní maršál Chalífa Haftar (uprostřed)

FOTO: Philippe Wojazer, Reuters

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt však nevyloučil, že by navzdory útoku mohl Haftar zasednout v příští libyjské vládě. Listu The Guardian řekl: „Nesouhlasíme s tím, co Haftar dělá. Nemyslíme si, že by mohl dosáhnout vojenského vítězství a být vnímán jako legitimní ve všech částech země, takže chceme politický proces.“

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt

FOTO: Simon Dawson, Reuters

Hunt uvedl, že ani současné události ale Haftara nezbavují šance stát se jednou z klíčových postav: „Při podobných úsudcích musíme být opatrní. S naší politikou jsme v Libyi nezískali slávu. Kdybychom v roce 2011 věděli, že bychom se mohli ocitnout v situaci, v jaké jsme dnes, kladli bychom si více otázek, takže teď musíme opatrnější v tom, že bychom některé lidi vylučovali.“

„Správnou cestou vpřed je příměří, politická jednání a politické uspořádání,“ zdůraznil Hunt.

Libyjský premiér Faíz Sarrádž

FOTO: Annegret Hilse, Reuters

Mezinárodně podporovaná vláda premiéra Faíze Sarrádže v Tripolisu sestřel nekomentovala. Její premiér tento týden hledá podporu u evropských lídrů. V úterý dopoledne jej přijal italský premiér Giuseppe Conte, večer se v Berlíně setkal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a ve středu bude jednat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Boje o libyjskou metropoli trvají už více než měsíc. Podle Světové zdravotnické organizace už v nich zahynulo nejméně 432 lidí a více než 2000 bylo zraněno. Vyhnaly také 50 000 lidí.