Novinky

Jedna kamera zachytila mladého muže s plnovousem a velkým batohem před kostelem. Další ho natočila, jak vchází do kostela, který byl o Velikonoční neděli zaplněný. Záznam končí těsně před explozí.

Další záběry po výbuchu ukazují krvavé skvrny, rozervanou střechu a vyražená okna a dveře.

Poničený interiér kostela v Negombu.

FOTO: ČTK/AP

Atentátníka viděli také příbuzní 66letého důchodce Dilipa Fernanda, jemuž zachránilo život to, že se rozhodl jít jinam, protože kostel sv. Šebestiána v Negombu byl už v 7:30 ráno plný. Sedm jeho příbuzných zůstalo na místě, ale nešli dovnitř, protože se nechtěli tlačit.

„Na konci mše viděli mladíka vstupujícího do kostela s těžkým batohem. Když míjel mou vnučku, dotkl se její hlavy,“ uvedl pro list The Guardian Fernando a s odvoláním na příbuzné dodal: „Nebyl vzrušený. Ani se nebál. Byl tak klidný.“

Poničený interiér kostela sv. Šebestiána v Negombu na východě Srí Lanky.

FOTO: Chamila Karunarathne, ČTK/AP

„Byl to atentátník,“ řekl Fernando. Krátce poté, co vešel dovnitř, následoval mohutný výbuch. „Slyšeli to a utíkali pryč. Moc se báli. Hned mi volali, jestli jsem byl uvnitř v kostele, ale já byl v jiném,“ dodal ještě důchodce s tím, že nikdo z jeho rodiny neutrpěl zranění.

Dále byly napadeny kostely v Batticaloe na východním pobřeží a čtvrť Kochchikade v hlavním městě Kolombu, kde se terčem staly hotely Shangri-La, Kingsbury a Cinnamon.