Stroj společnosti Summit Air mířil z města Lukla do nepálské metropole Káthmándú, když při startu ráno místního času narazil do vedle stojící helikoptéry aerolinek Manang Air.

Podle zástupce leteckých úřadů letoun dostal na rozjezdové dráze smyk. Po nárazu se oba stroje vzňaly, uvedl server Aviation24.be. Mezi mrtvými je pilot a dva policisté, kteří stáli u vrtulníku.

Letoun i vrtulník vlastní soukromé aerolinky, které přepravují především turisty do odlehlých oblastí.

Při nehodě zahynuli tři lidé.

FOTO: Handout, Reuters

Letiště v Lukle, které se nachází v nadmořské výšce 2845 metrů nad mořem, je považováno za nejnebezpečnější letecký přístav na světě, zejména kvůli krátké přistávací dráze a obtížnému přístupu. Létat z něj mohou pouze vrtulníky a malá letadla.

Sad news beginning Nepali New Year at least two persons including co-pilot and a police personnel were killed and five others injured when a Summit Air plane met with an accident while taking-off for Kathmandu from Lukla this morning, according to the eyewitnesses. pic.twitter.com/nmiMwgpPhh