Novinky

Z Libye byl na obojživelných vozidlech evakuován americký podpůrný kontingent, uvedlo americké velitelství Africom. Italská ropná společnost Eni se rozhodla evakuovat všechny své italské zaměstnance. OSN stáhlo zaměstnance, kteří nejsou klíčoví. Odešli také indičtí příslušníci mírových sborů, protože se podle ministra zahraničních věcí Sušmi Svarádže „situace v Libyi náhle zhoršila.“ Obyvatelé Tripolisu si dělají zásoby.

K městu se z několika stran blíží jednotky Libyjské národní armády, kterou vede polní maršál Chalífa Haftar, ovládající východ země. Už se dostal na okraj metropole a oznámil, že ovládl místní letiště.

U Tripolisu se střetl s bezpečnostními jednotkami mezinárodně uznávané vlády, které zpomalily jeho postup. Ty oznámily, že si boje u Tripolisu vyžádaly 21 mrtvých a 27 zraněných.

Skupina vozidel Libyjské národní armády (LNA)

FOTO: Esam Omran Al-fetori, Reuters

Mluvčí vládních sil plukovník Muhammad Gnunú uvedl, že vláda zahájila operaci Vulkán hněvu, jejímž záměrem je „vyčistit všechna libyjská města od agresorů a nelegitimních sil”. Zatím však brání jen Tripolis, jehož obranu ohlásil už v sobotu premiér mezinárodně uznávané vlády Faíz Sarradž.

Haftár v neděli sdělil, že do bojů nasadil i letadla. Udělal to den poté, co je použily vládní síly.

Výzva k příměří



Podpůrná mise OSN v Libyi (UNSMIL) zveřejnila ”naléhavou výzvu” žádající dvouhodinové příměří na jižním okraji Tripolisu, které by umožnilo evakuaci zraněných a civilistů: „UNSMIL vyzývá všechny ozbrojené strany nacházející se v oblasti jižních předměstí Tripolisu, aby respektovaly humanitární příměří od 16:00 do 18:00 (18:00 až 20:00 SELČ) v zájmu zajištění evakuace zraněných a civilistů týmy záchranářů a libyjského Červeného půlměsíce.” Není jasné, zda klid zbraní nastal.

Polní maršál postupuje navzdory výzvám rady bezpečnsti i Ruska a Spojených arabských emirátů, které ho podporují. Premiér Sarrdž dodal, že navrhl Haftarovi ústupky, aby se vyhnul krveprolití, ale „ten mu vrazil nůž do zad.“

Libye se od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 nevzpamatovala z chaosu. O vládu kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety. Ten na východě, který má podporu Haftarem vedené Libyjské národní armády (LNA), jež rozdrtila několik teroristických skupin, neuznává vládu v Tripolisu, za níž ale stojí OSN. Oba kabinety mají vlastní parlament, centrální banku a ropnou společnost.