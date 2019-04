Nový boeing v Etiopii poslal sporný stabilizační systém střemhlav dolů hned dvakrát

Pádu Boeingu 737 MAX-8 Ethiopian Airlines 10. března nezabránilo ani to, že piloti vypnuli sporný systém stabilizace letu MCAS, který letadlo nasměroval k zemi. Střemhlavý let se jim už nepodařilo vybrat. Uvedl to list The Seattle Times s odvoláním na předběžné závěry vyšetřování havárie, při které zahynulo 157 lidí.