Zambie nápoj zakázala poté, co se ukázalo, že nápoj obsahuje látku proti mužské impotenci. Oznámily to úřady ve městě Ndola, kde se nápoj Power Natural High Energy Drink SX vyrábí.

Zákaz následuje po prosincové stížnosti zambijského ústavu pro kontrolu léčiv. Ten ke konci minulého roku reagoval na stížnost spotřebitele, jenž si stěžoval na trvalé pocení a téměř šestihodinovou erekci.

https://t.co/xPKHdqdI5a

The Results of Natural Power SX Energy Drink tests are in, Revin Zambia ordered to recall their products from all 10 Provinces pic.twitter.com/T6SXJmWXws