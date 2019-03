Novinky

Deník Dallas Morning News napsal, že si na automatický systém, který klopí nos letadla dolů, když hrozí přetažení (ztráta rychlosti při příliš prudkém stoupání), stěžovalo pět pilotů. Své zkušenosti zapsali do systému Aviation Safety Reporting System (ASRS). Jde o projekt, za nímž stojí Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Do systému mohou piloti anonymně nahlásit svůj zážitek z letu, který sice dopadl dobře, ale byl na hranici bezpečnosti, či dokonce za ní.

Všichni velmi podrobně popisovali problémy, které měli se strojem po startu, když letadlo nabíralo výšku. Přesně v této fázi letu indonéský i etiopský stroj havarovaly. Piloti si stěžovali na společnost, že nebyli s novinkou (chování automatického systému) seznámeni a nemohli si ji procvičit.

Stížnosti na nulový výcvik



„Považuji za nerozumnost, že výrobce nechá piloty létat na strojích bez dostatečného výcviku,“ napsal jeden z pilotů. „Jeho stížnost vyznívá dokonce tak, jako kdyby si musel uprostřed letu zjišťovat, jak má se strojem letět,“ píše deník Dallas Morning News.

„Manuál je nedostačující, trestuhodně nedostačující. Všechny letecké společnosti by měly trvat na tom, aby Boeing všechny systémy vysvětlil,“ uzavřel pilot svůj příspěvek.

Boeing potvrdil, že do nejnovějších strojů namontoval nový automatický systém a uvedl, že tato důležitá informace je dostupná ve výcvikovém manuálu. Piloti ovšem tvrdí, že v manuálech nic není a žádné prozkoušení neexistovalo. Pád při přetažení, kdy se příliš prudce stoupá a s tím klesá rychlost, což vede ke ztrátě vztlaku, patří k častým příčinám havárií.

Trosky stroje Boeing 737 Max 8, který se v neděli zřítil krátce po startu z etiopské metropole Adis Abeba.

FOTO: Mulugeta Ayene, ČTK/AP

Co bylo příčinou pádu stroje v Etiopii, zatím není jasné. Vyšetřovatelé černé skříňky nalezli, ale etiopské aerolinky je zašlou na analýzu do zahraničí, protože země na to nemá dostatečnou kapacitu. „Zde na to není (technická) kapacita, a tak černou skříňku pošleme analyzovat jinam,“ uvedl Asrat Begashaw, mluvčí Ethiopian Airlines. Zatím není jasné, do které země budou černé skříňky poslány. „Rozhodne o tom tým vyšetřovatelů,“ dodal.

BEZ KOMENTÁŘE: Záchranáři prohledávají trosky zříceného etiopského letadla a odnášejí oběti.

Výkonný ředitel společnosti Tewolde GebreMariam v rozhovoru se CNN prohlásil, že kvůli blízkosti a rychlosti mohou být černé skříňky poslány do některé z evropských zemí spíše než do Spojených států, kde se letadlo vyrábí.

Letečtí odborníci upozorňují, že vyšetřování havárie může trvat měsíce. Důvody loňské havárie letadla u Jakarty nebyly dosud zjištěny.