Policie sdělila BBC, že automobil naložený 300 kg výbušnin narazil do autobusu v koloně, který převážel příslušníky polovojenské jednotky do Šrínagaru.

„Auto předjelo kolonu a narazilo do autobusu s 44 osobami,“ řekl redaktorovi BBC policista. Středisko policejních záloh (CRPF), které představuje největší složku vojsk indického ministerstva vnitra a má na starosti boj s povstalci, BBC potvrdilo, že zahynulo 34 osob, ale list Times of India uvedl, že mrtvých je nejméně 39, protože v zasaženém autobusu jelo mezi 39 až 44 lidmi.

„Nikdo z nich nepřežil,” uvedl jeden z vyšetřovatelů. Jeden ze zdrojů z CRPF listu Times Of India řekl, že obětí je 42. „Těla jsou roztrhána a znetvořena, takže pro lékaře je těžké poskytnout přesný počet obětí,” řekl vysoký představitel indických bezpečnostních sil. Zasažený autobus se změnil v kusy pokrouceného železa, poškozeny byly i další autobusy.

Vrak autobusu zničeného při atentátu před dalšími autobusy.

FOTO: Umer Asif, ČTK/AP

Policista BBC řekl, že počet obětí může stoupnout, protože mnoho osob je „v kritickém stavu“. List Times of India uvedl, že terčem útoku se stala kolona 78 vozidel. „Byla to velká kolona a ve vozidlech jelo asi 2500 osob,“ řekl R. R. Bhatnagar z vedení CRPF. Kolona vyrazila v 3:30 a přijet do Šrínagaru měla ráno. Vezla příslušníky, kteří se vraceli do služby.

Agentura AFP uvedla, že skupina Džaíš Muhammad (JeM) poslala místním médiím prohlášení, že stojí za atentátem. Indická policie oznámila, že atentátníkem byl Adil Ahmad z Kakapury, který se ke skupině Džaíš Muhammad připojil loni.

Indičtí policisté doprovázejí sanitku.

FOTO: Dar Yasin, ČTK/AP

Útok přišel poté, co indická vláda a správa v Šrínagaru v posledních měsících uváděly, že se situace v Kašmíru stabilizuje, neboť byly zabity stovky radikálů včetně jejich vysokých velitelů.

Indičtí ozbrojení policisté na místě atentátu

FOTO: Dar Yasin, ČTK/AP

Až do čtvrtečního atentátu byl v novém tisíciletí nejhorší ten z roku 2002, kdy radikálové zabili 31 osob na základně Kalučak. Většinu tehdejších obětí tvořili civilisté, především příbuzní vojáků. Čtvrteční atak je nejhorší od začátku útoků radikálů v roce 1989.