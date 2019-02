Novinky

Krátce po sedmé ráno už stojí Andrea (47) se stovkou dalších před obchodem. „Když přijdu později, mám smůlu a nemám šanci nic dostat. Pak prohledávám odpadky, abych získala něco k snědku. Někdy to trvá hodiny,“ popisuje situaci reportérovi Bildu. Ten potvrzuje, že krátce po otevření je to málo, co se v obchodě objeví, okamžitě vykoupeno.

Frontu hladových lidí hlídají policisté a vojáci. Ti jsou ostatně po celém městě. Sledují všechno a vše.

Policisté nebo vojáci jsou i na tržišti s ovocem a zeleninou.

FOTO: Rodrigo Abd, ČTK/AP

Nervozita a napětí v Caracasu stoupá. Nikdo neví, co se stane, zda předseda parlamentu Juan Guaidó, který se prohlásil prezidentem, má šanci, nebo Nicolas Maduro nynější protesty bitvu o moc ustojí a zůstane ve svém úřadu.

Odpůrci Madura volají po svobodných volbách a respektování lidských práv. Lídr opozice Juan Guaidó se snaží dostat lidi do ulic. Za pomoci demonstrací se pokouší přimět Madura, aby umožnil obyvatelům vybrat nového prezidenta. Podle opozice byly loňské volby neregulérní a Maduro se svého druhého mandátu ujal začátkem ledna protiprávně.

Účast na protestech je kolísavá. Mnoho lidí je tak vyčerpáno každodenním bojem o přežití, že prostě nemají čas a energii na protesty, píše Bild.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Bezpečnostní složky zasahují proti protestujícím ve Venezuele

Zoufalství ale vyhnalo do ulic lékaře, zdravotní sestry a také rodiče nemocných dětí. Protestují proti katastrofálnímu stavu v místních nemocnicích, kde chybějí léky, elektřina, přístroje, ale i dostatek čisté vody. Děti, které by mohly žít, umírají.

„Chybějí ty nejzákladnější věci. Máme výpadky elektřiny, kvůli tomu pacienti umírají. Nikdo se nestará o to, aby to bylo v pořádku. Naše operační vybavení je zastaralé. Nemáme dostatek léků, ale ani dostatek čisté vody, abychom mohli operovat,“ popsal reportérovi Carlos Prosperi, internista v jedné nemocnici v Caracasu.

Armáda stojí za Nicolasem Madurem.

FOTO: Handout, Reuters

„Je to tragické, když pacienti umírají, protože na operačních sálech všechno chybí, včetně toho nejzákladnějšího - světla. Minulý měsíc přišlo na svět dítě za naprosté tmy. Myslíte si, že už to nemůže být horší, ale stejně se stane něco, co je ještě katastrofálnější,“ uvedla Mayerling Méndezová, zdravotní sestra.

Socialistický vládce Nicolas Maduro se ve středu objevil ve státní televizi uprostřed vojáků shromážděných na základně v Caracasu a ti mu hlasitě přísahali věrnost. Právě loajalita armády je považována za klíčovou podmínku jeho setrvání u moci a obrázky Madura obklopeného uniformami se podle médií staly v televizi každodenním programem.

Prostřednictvím ruské agentury RIA Novosti nabídl Maduro opozici dialog zajišťovaný zahraničními prostředníky. Několik snah o rozhovory ale už v minulosti ztroskotalo, neboť Maduro nepřistoupil na opoziční požadavky. Národu oznámil, že je ochoten před řádným termínem vypsat parlamentní volby.

Dialog s Madurem ale vyloučil i Guaidó, chce, aby se prezident vzdal úřadu. "Jednat budeme jen v případě, že budou jasně definované termíny (Madurova) odstoupení," uvedl Guaidó.