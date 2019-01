Novinky, ČTK

Babiš v úterý novinářům řekl, že thajská armáda disponuje 40 letouny L-39 Albatros: „To byla výroba myslím v 60. a 70. letech. Už dosluhují a my jim nabízíme nový model L-39NG, který je skutečně hi-tech.” S thajským premiérem Prajutchem Čan-Očou už záležitost probíral: „Premiér je bývalý voják, takže samozřejmě po našem jednání v Bruselu dal už nějaké instrukce své armádě.”

Podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové se v Thajsku vyjednává o repasi starých letadel: „V rámci toho, že se dohodnou podmínky repase těch, která mají, by se prodala nějaká nová letadla.”

Česká republika podle Babiše v Thajsku nabízí také útočné pušky, pistole, radary, simulátor volného pádu, obrněná vozidla či houfnice. „Jsem rád, že český zbrojařský průmysl se zase dostává do kondice,” řekl premiér.

Komentovat thajskou politiku nechce



Babiš před odletem do Asie odmítl, že by chtěl při schůzkách komentovat politickou situaci v Thajsku. V zemi se v roce 2014 po masových protivládních protestech převratem chopila moci junta. Thajská volební komise v prosinci oznámila, že dlouho slibované a opakovaně odkládané parlamentní volby se uskuteční 24. února. „My tam jedeme dělat byznys. Určitě nechci řešit nějaké jejich politické záležitosti,” uvedl Babiš už v neděli v Praze.

Na závěr středečního programu čeká Babiše přijetí na thajském úřadu vlády. Po setkání vystoupí společně s Čan-Očou na tiskové konferenci.

L-39NG je jednomotorový dvoumístný letoun, který navazuje na legendární stroj Albatros. Jeho nástupce je vybaven americkým motorem Williams a má nádrže integrované do křídla. Podle Aera Vodochody má větší dolet, lepší aerodynamické vlastnosti, je bezpečnější a lehčí. Na předchůdce navazuje svým jménem a aerodynamickou koncepcí, ale postaven zcela od začátku. O tyto letouny má zájem také české ministerstvo obrany.

Čtyři kusy by měl za 1,1 miliardy korun koupit státní podnik LOM Praha, který má mimo jiné na starosti výcvik vojenských pilotů a studentů Univerzity obrany. Česká vláda si minulý týden k zakázce vyžádala doplňující informace. „Pro nás to bude i marketing, že se dozvíme, kolik to stojí pro Thajsko. Samozřejmě pro českou armádu by to mělo být levnější,” žertoval Babiš.