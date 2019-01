Íránská televize oznámila, že Boeing-707 havaroval u Karadže. Město je střediskem provincie Alborz a leží asi 20 kilometrů od Teheránu.

Detaily havárie zatím nejsou k dispozici, televize pouze oznámila, že stroj patří Kyrgyzstánu. Server The National ze Spojených arabských emirátů informoval, že všichni lidé, kteří byli na palubě, zemřeli.

A Boeing 707 cargo plane has crashed in Karaj airport near capital Tehran pic.twitter.com/zIceqb5Q1N