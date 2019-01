„Jestliže se nechce vrátit domů, prostě ji nemůžeme poslat zpátky,“ řekl Hakparn. „Ona se nezmýšlí vrátit a my ji k tomu nemůžeme nutit. Dnes se žádná deportace neuskuteční,“ zdůraznil důstojník.

Thajsko ji však podle jeho slov nebude deportovat ani v dalších dnech.

Vysoký představitel thajského imigračního úřadu Suračate Hakparn (vlevo)

FOTO: Athit Perawongmetha, Reuters

„Teď je na území thajského království a nikdo - ani žádná ambasáda - ji nemůže nutit kamkoli jet. Budeme ji chránit, jak nejlépe umíme,“ prohlásil Hakparn. „Utekla z problémů a vyhledala naši pomoc. My jsme země úsměvů a nepošleme nikoho na smrt,“ dodal.

Kunúnová řekla, že se obává o svůj život, protože ji doma trestali za každou maličkost a ona se zřekla islámu. [celá zpráva]

Zástupce Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Giuseppe De Vincentiis jde do hotelu v tranzitní části letiště Suvarnabhumi

FOTO: Athit Perawongmetha, Reuters

„Jestliže dává přednost cestě do Austrálie, budeme spolupracovat s australskou ambasádou. Ale pokud chce zůstat v Thajsku, promluvíme s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), aby ji přijal jako žadatelku o azyl a zvážil její status uprchlíka. V rámci zákona se budeme držet principů lidských práv,“ uvedl důstojník imigračního úřadu.

Vysoký představitel thajského imigračního úřadu Suračate Hakparn

FOTO: Athit Perawongmetha, Reuters

Hotel v tranzitu na letišti už navštívil zástupce UNHCR v Thajsku Giuseppe De Vincentiis. Jeho návštěva popřela spekulace, že by thajské úřady nechtěly dovolit, aby dívka mohla jednat s reprezentantem UNHCR.

Zástupce UNHCR De Vincentiis (vlevo) jde s thajskými imigračními úředníky za Kunúnovou.

FOTO: Athit Perawongmetha, Reuters

Podle organizace na ochranu lidských práv HRW má dívka platné australské vízum a může pokračovat do Austrálie, kam původně chtěla utéci.

Saúdská ambasáda v Bangkoku popřela, že by jí zabavila pas. Zastupitelský úřad potvrdil, že je v kontaktu s dívčiným otcem. Ve vyjádření na Twitteru nicméně velvyslanectví uvedlo, že dívka bude deportována.

#KSA's embassy on the girl who claims to have fled from her family to Thailand for reasons of family violence pic.twitter.com/fYoj6fi8bm