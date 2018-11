Novinky, ČTK

Pobřežní město Chu-lu-tao se nachází asi 400 kilometrů východně od Pekingu.

Bezpečnostní kamera ukázala řadu dětí přecházejících ulici před svou školou, když vtom se přiblížilo auto, přejelo do jiného pruhu a najelo do davu. Ze záběrů není jasné, zda šlo o vědomý útok automobilem, či nikoliv.

Mluvčí oblasti Ťian-čchang popsala událost jako „velké silniční neštěstí”, což naznačuje, že nemuselo jít o záměrný útok nebo teroristický čin.

Čínská státní televize CCTV uvedla, že řidič vozidla byl vzat do vazby.

Nejlidnatější země světa zažila v poslední době řadu úmyslných útoků na lidi s pomocí auta. Minulý měsíc vjel muž vyzbrojený nožem do skupiny chodců ve městě Ning-po, přičemž zabil dva lidi a 16 jich zranil. V září zemřelo 11 lidí a 44 jich bylo hospitalizováno po útoku muže, který najel svým SUV do davu v provincii Chu-nan. Po nárazu do lidí z automobilu ještě vyskočil a na oběti zaútočil bodnou zbraní.

Nejčastější je v pozadí takových činů duševní choroba, vyloučení jedince ze společnosti či pomsta.