Prohlášení, v němž varují před zvolením Prokopčuka, vydala skupina amerických senátorů. Významná policejní organizace by podle nich „udělala kozla zahradníkem“. Kreml údajně pravidelně Interpol zneužívá k tomu, aby se zbavil politických oponentů, disidentů a nepohodlných novinářů.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf