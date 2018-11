Trnucha zabila plavce u pobřeží Tasmánie

Dvaačtyřicetiletý plavec zemřel u pobřeží Tasmánie poté, co ho bodla jedovatá trnucha. Paryba patřící mezi rejnoky zasáhla muže do podbříšku, plavec zemřel na selhání srdce. Uvedla to v neděli místní policie.