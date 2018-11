Novinky

Že měl Boeing 737 problémy s pitot-statickou trubicí, která se používá k měření rychlosti, ukázala analýza dat z lze zapisovače letových údajů, oznámila stanice BBC s odvoláním na vyšetřovatele. Na stejnou závadu upozorňovaly i zápisy v letovém deníku. Podle něj se špatně zobrazovaly údaje u pilota, a ten kvůli tomu musel předat řízení kopilotovi. [celá zpráva]

Šéf indonéského Národního výboru pro bezpečnost v dopravě Soerjand Tjahjonno uvedl, že jsou vyšetřovatelé přesvědčení, že stroj neexplodoval a nerozpadl se ve vzduchu, ale dopadl do moře v celku. I on ale přiznal, že při předchozím letu měl technické problémy, aniž by je specifikoval, uvedla CNN.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Vyšetřovatelé našli další trosky zříceného indonéského boeingu

Stroj, který měl nalétáno jen 800 hodin, se při předposledním letu z Bali do Jakarty propadl o 120 metrů. Uvedl to jeden z cestujících Robbi Gaharu. Jeho slova potvrdily i údaje z radaru: „Po deseti minutách letu se letadlo propadlo, jako by ztratilo tah, lidé zpanikařili.“

Právě po tomto letu pilot upozornil na problém s jedním z přístrojů. Aerolinky Lion Air ale uvedly, že se poruchu podařilo opravit.

Vyšetřování je velmi sledované, protože havarovala poslední verze Boeingu 737 Max, která se dodává teprve druhým rokem.