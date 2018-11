Našli nás? Asteroid Oumuamua může být sondou mimozemšťanů

Záhadný asteroid Oumuamua (Posel),který do naší sluneční soustavy vstoupil ze vzdáleného vesmíru, by mohl být sondou mimozemské civilizace pátrající po cizím životě. Na základě studia podivně se chovajícího objektu, jenž se pro nás nepochopitelně otáčí okolo své osy každých sedm hodin, to podle listu The Daily Mail oznámili astronomové z Harvardov-Smithsonianova institutu (CfA) v Massachusetts. Přiklonili se tak k již dříve vysloveným spekulacím.