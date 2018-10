Ředitel aerolinek uvedl, že stroj měl technické problémy. Upřesnil, že při předchozím nedělním letu z Denpasaru do Jakarty byly motory „kontrolovány a opraveny“ a že stroj byl před letem do Pangkal Pinangu uveden do letuschopného stavu. Dodal, že posádka provedla předletovou kontrolu přesně podle zavedených procedur.

Peněženka jednoho z cestujících Boeingu 737 Lion Air, kerý se zřítil.

Na sociálních sítích se však objevily i snímky z letového deníku z noci před osudným letem. Plyne z něho, že údaje z výškoměrů se neshodovaly, tuto zprávu ale Airways nebyly schopny ověřit.

Kus směrovky havarovaného Boeingu 737 Lion Air

Indonéské úřady také potvrdily, že polohový maják letadla ELT, který má vysílat v případě nouze, žádný signál nevyslal.

