Při pořizování selfie zemřelo už 259 lidí nejčastěji spadnou a utopí se

Při pořizování takzvaných selfies, tedy snímků sama sebe, už za posledních šest let zemřelo přes 250 lidí. Nejvíce obětí zaznamenali v Indii, Rusku, Spojených státech a Pákistánu. Vyplývá to podle amerického deníku The Washington Post z výzkumu vědců z Celoindického institutu lékařských věd v Dillí.