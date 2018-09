ČTK

Třiačtyřicetiletého Srba podle vyšetřovatelů zastřelili v jeho automobilu dva motorkáři, kteří na jedné z johannesburgských ulic zastavili vedle jeho vozu a zasypali ho sprškou střel. Policie po pachatelích pátrá.

Mihaljević společně s Krejčířem v JAR obchodovali s drahými kameny a kovy, které získávali z levně nakoupených šperků. V roce 2013 se ale srbský podnikatel postavil na stranu obžaloby v kauze, v níž Krejčíř čelil obvinění z praní špinavých peněz.

V JAR byl následně téhož roku unesen a mučen Mihaljevičův otec; policie to spojovala s Krejčířovým případem. Srb a jeho rodina pak z obav o svou bezpečnost odcestovali do Evropy, uvádějí jihoafrická média. Mihajlevič se však později do Johannesburgu vrátil.

Krejčíř uprchl z České republiky před policejním vyšetřováním v roce 2005. V JAR žije od roku 2007 a od listopadu 2013 je za mřížemi. V zemi čelí řadě obvinění. Jediný případ, který v JAR zatím dospěl k verdiktu, je pokus o vraždu, únos a obchod s drogami, za což dostal 35 let vězení. Pražský vrchní soud letos v březnu Krejčířovi pravomocně potvrdil souhrnný trest 15 let vězení za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů; Česko usiluje o Krejčířovo vydání z JAR od roku 2007.