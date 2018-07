Potápěč Vernon Unsworth Muskovi na dálku vzkázal, aby si svou ponorku, která měla údajně posloužit k záchraně chlapců, strčil někam, protože je k ničemu. Šlo prý o marketingový trik. Muskovi nemělo jít o záchranu chlapců, ale o reklamu na své technologické společnosti.

„Může si svou ponorku strčit někam. Nebyla šance, že by mohla fungovat. Neměl ponětí o tom, jak průchod jeskyně vypadá,“ řekl Unsworth stanici CNN.

