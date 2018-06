"Byl to granát. Někdo se ho snažil hodit na pódium, kde byl premiér," uvedl jeden z organizátorů shromáždění stoupenců jednačtyřicetiletého premiéra Seyoum Teshome.

Ahmeda z místa odvezla ochranka. Následně v televizním projevu incident označil za "neúspěšný pokus sil, které nechtějí jednotnou Etiopii" a uvedl, že zabito bylo "několik lidí".

Etiopský premiér Abiy Ahmed

FOTO: Tiksa Negeri, Reuters

Premiér hovořil na náměstí v Addis Abebě před davem stoupenců, kteří drželi transparenty s nápisy jako: "Jedna láska, jedna Etiopie". Desetitisícům shromážděných premiér vzkázal, že změny nastanou brzy a budou nezvratné.

Ahmed, který úřad zastává od dubna, obyvatele druhé nejlidnatější africké země překvapil, když oznámil, že propustí desetitisíce vězňů a otevře státní firmy soukromým investorům. Rovněž se vyslovil pro bezpodmínečné usmíření se sousední Eritreou.

