Michal Mocek, Právo

Ukazují to studie, které byly předloženy koncem května na kongresu o obezitě ve Vídní.

Nezdravá strava a nadváha bývají už nyní označovány za nejčastější příčinu nemocí či předčasné smrti. Zároveň se podle údajů Světové zdravotní organizace (WHO) z roku 2017 počítá mezi obézní už plných 14 procent obyvatelstva planety, tedy více než miliarda lidí.

Jak to bude vypadat v roce 2045? Na základě vývoje v deseti zemích světa odhadli výzkumníci podle rakouské stanice ORF, že podíl silně korpulentních lidí se bude pohybovat okolo 22 procent. Protože tou dobou by měl počet obyvatel planety vzrůst zhruba na 9,5 miliardy, budou armádu obézních tvořit šiky více než dvou miliard lidí.

V některých zemích bude otylostí trpět dokonce přes polovinu obyvatelstva. To se týká zejména USA, kde jich bude podle deníku The Daily Mail na 55 procent – proti loňským 37 procentům…

Obavy budí tloušťka dětí

Mimo jiné to znamená, že prudce stoupne počet nemocí spjatých s obezitou. Jednou z nich je cukrovka. Tou už dnes trpí asi 425 miliónů lidí. Zhruba za třicet let by jich mohla být přes miliardu. V naprosté většině jde a půjde o cukrovku druhého typu, která velmi postihuje právě lidi s nadváhou.

„Tato čísla podtrhují mimořádnou výzvu, jíž bude svět v budoucnu čelit co do početnosti lidí, kteří jsou obézní nebo mají cukrovku typu 2 nebo obojí. Kromě zdravotních problémů, s nimiž se budou tito lidé potýkat, zatíží zdravotní systémy zasažených zemí obrovskými náklady,“ upozornil Alan Moses z dánské společnosti Novo Nordisk.

Důvodem k obavám z budoucna je zejména stav dětí a mládeže. Tato věková skupina nyní tvoří už třetinu těch, kdo spadají do kategorie obézních. Značnou tloušťkou je tak nyní postiženo 350 miliónů nezletilých. Co je ale horší, skupina dětí a mladých s nadváhou se za poslední čtyři desetiletí rozrostla desetisobně. Někteří časem možná dokážou zhubnout, ale většina nejspíš ne. Znamená to, že v příštích desetiletích pak výrazně vzroste i počet dospělých trpících už odmala obezitou.

Američané: skoro tři čtvrtiny přes limit

Nadváhou nebo už přímo obezitou trpí 71 procent Američanů

Za normální váhu se považuje index tělesné hmotnosti do 25

Tloušťka zvyšuje riziko vysokého tlaku, cukrovky, srdečních a dalších chorob

Na jejich léčbu se ročně jen v USA vydá na 190 miliard dolarů (čtyři bilióny Kč)

Zdroj: Televize NBC

Reklamy škodí

Psychologové na vídeňském kongresu o obezitě předvedli, že čelit epidemii obezity nebude pro lidstvo vůbec jednoduché. Srovnali například reakce organismu štíhlých, tlustých a zhublých lidí na jídlo s vysokou kalorickou hodnotou: pizzu a čokoládu.

A zjistili, že jen pohled na tyto pokrmy zabírá na obézní lidi podobným způsobem jako narkotika na drogově závislé: v ústech se jim začne vylučovat více slin, jejich srdce bijí rychleji. Štíhlí lidé podle vědců takto nereagovali. Ti, kdo trvale zhubli, dokonce vylučovali méně slin.

Jiní výzkumníci se zase zaměřili na účinek reklam. Britská studie zkoumající 3300 mladistvých od 11 do 19 let ukázala, že každá reklama na sladké, slané či tučné výrobky zvyšovala spotřebu skupiny vystavené těmto reklamním výstupům o 350 kilokalorií týdně.

A ještě něco: zatímco štíhlí se dívali na televizi v průměru 21 hodin týdně, obézní u ní trávili 26 hodin. Takže rizikově motivujících reklam „zkonzumovali“ o pětinu více.