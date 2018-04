Požár vypukl v jednom z domů města Čching-jüan v jihočínské provincii Kuang-tung okolo půlnoci místního času (pondělí 18:00 SELČ). Hasičům se během necelé hodiny podařilo oheň uhasit. Zranění byli převezeni do místních nemocnic. Policie má podezření, že požár byl patrně žhářským činem.

Policisté mají podezřelého a vypsali na jeho hlavu odměnu 200 tisíc juanů, což je v přepočtu téměř 660 tisíc korun.

#UPDATE Suspect of KTV fire in #China 's #Guangdong Province identified, local police offer a 200,000 yuan ($31,682) reward for information leading to his arrest https://t.co/qVS443JZlh pic.twitter.com/K2R58j21Bx

Podobné tragedie nejsou v Číně výjimkou. Loni v červenci například zahynulo 22 lidí při požáru dvoupatrového domu na východě země poblíž Šanghaje. V tomto případě policie zadržela muže podezřelého z jeho založení. V listopadu zase požár obytné budovy na předměstí Pekingu zabil nejméně 19 lidí.

#UPDATE Arson suspected behind a fire that tore through a karaoke lounge in southern China, killing 18 and injuring five, police say pic.twitter.com/oK0OSnuE7Q