„Odvezli jsme 18 mrtvých těl a dalších dvacet zraněných po dnešních výbuších,“ oznámil ředidel zdravotnické služby Amin Abdikadir Abdirahmán.

„Co vím, tak byl jeden výbuch u prezidentského paláce a další u oblíbeného hotelu. Pak propukla střelba,“ uvedl policista Muhammad Ahmad. Terčem se stal hotel Fijád.

AAMIN Ambulance transported Victims to Hospital caused car explosion near Fiyad Hotel the more information will notes as soon as possible pic.twitter.com/L4rTgi20Ek