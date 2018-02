Shekau uprchl ze své skrýše, přičemž v ní zanechal svou čepici, bundu, pistoli i počítač, řekl BBC člen milice spolupracující s armádou: „Utekli pryč, viděl jsem to na vlastní oči.“ Kdy byla operace podniknuta, BBC neuvedla.

Podle jednoho z velitelů Boko Haram Shekau unikl do Kolofaty v sousedním Kamerunu, údajně utíkal v ženských šatech a měl hidžáb. Zajatý Abdullahi Bello to uvedl podle serveru SaharaNews minulý týden poté, co byl na Valentýna zadržen v pralese Sambissa při operaci Deep Punch II.

Armáda na Shekauovu hlavu vypsala odměnu v přepočtu ve výši 164 000 Kč. V minulosti přitom opakovaně tvrdila, že vůdce radikálů zabila nebo alespoň zranila.

Prezident Muhammadu Buhari už před rokem tvrdil, že Boko Haram bylo technicky poraženo. Při hromadném procesu bylo letos odsouzeno 205 příslušníků milice. Odsouzen byl i jeden z jejích členů, který se podílel na únosu více než 250 školaček z Chiboku. [celá zpráva]

Skupina však dále podniká útoky, zejména sebevražedné atentáty.

Útok na školu



V pondělí skupina opět udeřila, když napadla školu v Dapchui v nigerijském státě Yobe. Dívkám se však podařilo uniknout, protože předem byl slyšet hluk přijíždějících aut a pak střelba.

Podle místních obyvatel byly cílem radikálů právě školačky, které chtěli unést. S mladými dívkami se žení nebo je používají jako sebevražedné atentátnice. [celá zpráva]

Když útočníci zjistili, že ve škole nikdo není, budovu vyrabovali. Pak je zahnala nigerijská armáda za pomoci letadel, uvedla BBC.