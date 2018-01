Většinu obětí tvoří senioři, kteří leželi v léčebně pro dlouhodobě nemocné a bez pomoci se nemohli hýbat, ale jsou mezi nimi i dvě sestry a lékař. Oběti se udusily. Zdravotníci varovali, že jejich počet může ještě stoupnout kvůli vysokému počtu osob v kritickém stavu po nadýchání kouřem.

V budově bylo celkem 194 pacientů, uvedli hasiči. Všechny lidi už se podařilo evakuovat. V jednu chvíli bylo uváděno 41 mrtvých, pak ale byla bilance snížena na 37.

At least 41 people killed and more than 70 injured in a fire at a hospital in South Korea https://t.co/pOLfINzJx1 pic.twitter.com/SI49bhJqYq