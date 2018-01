Barma slíbila přijmout týdně 1500 uprchlíků

Bangladéš v úterý uvedl, že se s Barmou dohodl na rozvrhu návratu rohinžských uprchlíků, jichž od konce srpna do sousední země před násilím uteklo 650 000. Barma podle dohody bude přijímat 1500 uprchlíků týdně, uvedla BBC. Všichni by se měli vrátit do dvou let.