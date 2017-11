Loď našla japonská pobřežní stráž v pondělí na ostrově Sado v Japonském moři, západně od ostrova Honšú.

Jen o dva dny dříve byla u břehu stejného ostrova nalezena těla dvou vyhublých mužů. Měli u sebe cigarety, které pravděpodobně pocházejí z KLDR, a bundy s korejskými nápisy. Z ostrova Sado je to do Severní Koreje okolo 700 kilometrů.

Také minulý týden byla 70 kilometrů od pobřeží spatřena loď s osmi lidmi na palubě, kteří tvrdili, že jsou z KLDR, a zdálo se, že se dostali do potíží, připomněla Sky News.

