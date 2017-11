Podle deníku The New York Times soud Pistoriovi uložil patnáct let, odečetl mu však čas, který již za mřížemi od loňského července, kdy byl uvězněn, strávil.

Věhlasný sportovec byl původně odsouzen na pět let za zabití, nejvyšší soud ale jeho trest loni zvýšil na šest let.

Pistorius před čtyřmi lety ve svém domě zastřelil svoji přítelkyni a modelku Reevu Steenkampovou. Zabil ji čtyřmi ranami skrze uzamčené dveře toalety.

Bývalý handicapovaný sprinter a olympionik tvrdí, že se bránil domnělému zloději a byl přesvědčen, že přítelkyně spí v ložnici o patro výše.

Reeva Steenkampová

FOTO: Profimedia.cz

Pistorius je šestinásobným zlatým paralympijským medailistou a v roce 2012 startoval i na olympiádě v Londýně, kde vyhrál hned dva závody, navíc v rekordním čase. Má kvůli vrozené vadě od prvního roku svého života amputované obě nohy pod koleny a používá protézy.